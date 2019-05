È finito in manette sabato, all'aeroporto internazionale di Louisville nello stato americano del Kentucky, Christian R. Martin, un pilota di una compagnia aerea controllata dall'American Airlines. Il pilota, un cinquantunenne che dall'inizio dello scorso anno lavora per la compagnia PSA Airlines, sarebbe il responsabile di almeno tre omicidi. Tre delitti commessi, secondo quanto emerso nel corso delle indagini che hanno portato all’arresto di Martin, nel 2015. Come riportano i media statunitensi, il pilota è accusato di aver ucciso a colpi di pistola, nel novembre di 4 anni fa, Calvin e Pamela Phillips, un 59enne e una 58enne originari di Pembroke, nella Contea di Christian, e il loro vicino di casa 63enne Edward Dansereau. Il cadavere di Calvin Phillips fu trovato nella cantina di casa sua mentre gli altri due corpi, carbonizzati, furono rinvenuti a un paio di chilometri di distanza, dentro un'auto data alle fiamme.

L'uomo – che poco dopo i delitti si trasferì in North Carolina – è accusato anche di tentato incendio, furto con scasso e manomissione delle prove. American Airlines, che ha collaborato alle indagini, ha appunto precisato che Martin ha lavorato per una società controllata dal gennaio 2018 e fatto sapere che la società ha scandagliato il passato del pilota, senza trovare particolari ombre tali da impedirgli di guidare gli aerei di linea. "Tutti noi di American Airlines e di PSA Airlines siamo profondamente rattristati di aver saputo di queste accuse dal 2015", si legge in una dichiarazione della compagnia aerea. Nella foto segnaletica diffusa sui giornali l'uomo indossa ancora la divisa da pilota. Il movente del triplice omicidio non è stato reso noto, intanto i familiari delle vittime hanno fatto sapere che il loro dolore è finalmente attenuato da questa svolta delle indagini.