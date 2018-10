Tre poliziotti hanno salvato la vita a una bambina di appena una settimana. La storia della piccola Audrey Harmon e dei suoi tre “angeli custodi” arriva dall’Oregon, Stati Uniti. Il 30 settembre scorso Audrey si trovava con i suoi genitori in un centro commerciale quando improvvisamente ha smesso di respirare. Subito il papà e la mamma, terrorizzati, hanno tentato di fare qualcosa per salvare la figlioletta e, mentre l’uomo provava a praticarle il massaggio cardiaco, la donna ha provveduto a chiamare i soccorsi. È a quel punto che sono intervenuti tre agenti di polizia che stavano lavorando nel centro commerciale e che, dopo aver fatto spostare i genitori ormai in preda al panico, hanno fatto il possibile per salvare la neonata. Come ricostruito dalla polizia, l’agente Zacharkiw ha eseguito le compressioni toraciche, il collega Olson ha controllato le vie aeree con il dito e il terzo poliziotto, Russell, ha posizionato il corpicino in modo da tenere le vie respiratorie aperte. Un ottimo lavoro di squadra che ha permesso alla piccola di sopravvivere fino all'arrivo dei soccorsi.

La foto in ospedale con i poliziotti “eroi”: "Un giorno nostra figlia vedrà chi l'ha salvata" – Dopo l’eroico intervento dei tre poliziotti la piccola è stata portata in ospedale, dove i medici hanno potuto sciogliere la prognosi. Grazie al tempestivo intervento degli agenti la bambina non rischia la vita. E, come si vede nelle immagini pubblicate in rete, i tre agenti Zacharkiw, Olson e Russell dopo una settimana dall'incidente sono andati a trovarla in ospedale. I genitori della piccola Audrey hanno voluto scattare delle fotografie per poterle un giorno mostrare alla figlia e farle vedere i volti di chi l’ha salvata quando aveva appena una settimana.