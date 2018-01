Muore travolta da un treno mentre stava attraversando i binari. Arriva dalla Florida il dramma di una ragazzina di undici anni, morta mercoledì pomeriggio mentre stava tornando a casa. La giovane si chiamava Yazmin White, viveva a Haines City, nella Contea di Polk, e secondo quanto riferito dalla polizia aveva le cuffie nelle orecchie e stava guardando il cellulare quando è stata travolta. Probabilmente a causa della musica la ragazza non ha sentito arrivare il treno. La giovane è stata dichiarata morta sulla scena, a poche centinaia di metri dalla casa della sua famiglia. I suoi insegnanti la descrivono come una ragazza con un enorme talento e passione per la musica, piena di amici, di energia ed estremamente vivace.

Il conducente del treno ha suonato più volte il clacson e provato a frenare – “Sicuramente non ha sentito il treno o non avrebbe camminato sui binari”, ha detto lo sceriffo Grady Judd in una conferenza stampa. Secondo i funzionari, il treno Amtrak che ha travolto Yazmin stava viaggiando a 68 miglia al momento del tragico incidente. Il conducente del treno ha detto di aver provato a frenare per evitare di colpirla e di aver suonato il clacson più volte, ma la ragazzina non avrebbe mai alzato lo sguardo dal cellulare. Parlando del dramma della studentessa undicenne, lo sceriffo ha ricordato che almeno altri cinque ragazzini sono morti negli ultimi due anni in circostanze simili, travolti mentre ascoltavano la musica con le cuffie.