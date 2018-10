Un giovane di ventotto anni è rimasto ucciso domenica mattina in un incidente stradale avvenuto nella provincia di Udine, lungo la strada che da Verzegnis porta a Sella Chianzutan. Si chiamava Salvatore Andrea Faro, per gli amici Salvo, era originario di Catania ma residente in Friuli Venezia Giulia, a Codroipo. Da una prima ricostruzione dello schianto mortale, il giovane siciliano stava viaggiando in sella alla sua moto da strada, una Kawasaki 1000, su una strada spesso scelta dagli amanti delle due ruote per la spettacolarità delle sue curve. Salvatore Andrea era uscito per una gita insieme al fratello, che lo seguiva in sella a un’altra motocicletta a pochi metri di distanza. Secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, la vittima sarebbe finita contro un’auto, una Fiat Panda sulla quale viaggiavano marito e moglie e che procedeva in senso opposto. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto e la macchina non sarebbe riuscita a evitare l'impatto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale sanitario che ha tentato a lungo di rianimare il ventottenne, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Il ricordo del giovane su Facebook: "Avevi gli occhi di chi ha vissuto un sogno" – Salvatore Andrea Faro da qualche tempo si era trasferito in provincia di Udine. Gestiva un distributore di benzina lungo la statale 13 Pontebbana a Codroipo, in via Pordenone. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha sconvolto quanti lo conoscevano e in tanti hanno lasciato un pensiero per il giovane su Facebook. “Ti voglio ricordare così, come al termine della giornata trascorsa a Misano, dove anche con il casco in testa si vedevano gli occhi di uno che ha appena vissuto un sogno. RIP, Salvo”, uno dei commoventi ricordi apparsi sul social network.