Una grande operazione di ricerca e salvataggio è in corso da alcune ore al largo della Nuova Caledonia, nel sud del Pacifico dopo che una turista è caduta improvvisamente in acqua da una nave da crociera partita dall'Australia sabato scorso. L'allarme è scattato alle 16 di giovedì ora locale, a 150 miglia nautiche a ovest della Nuova Caledonia. A bordo della nave , la Pacific Dawn che era impegnata in un crociera di una settimana nelle isole del Pacifico, è stato dichiarato immediatamente l'allerta per uomo in mare perché un addetto ha assistito in prima persona al scena. Nonostante questo però la dona sembra essere sta inghiottita dalle onde e di lei si è persa ogni traccia.

L'Australian Maritime Safety Bureau e le autorità della Nuova Caledonia hanno emesso un invito alle navi vicine a fornire assistenza nella ricerca ma un portavoce dei servizi di emergenza australiani hanno spiegato che la zona è remota e per il momento la nave è l'unica impegnata nelle ricerche in attesa dell'arrivo dei soccorsi. "Ci vorranno giorni perché qualcuno possa raggiungere l'area", ha sottolineato il portavoce. "Son momenti drammatici, la nave sta girando i tondo per le ricerche" ha twittato un turista a bordo. La nave era nel Mar dei Coralli, sula rotta di ritorno a Brisbane quando si è verificato l'incidente. Il Capitano della nave ha assicurato che però le ricerche continueremo fino a quando non verrà trovata la persona o finché la guardia costiera non arriverà nell'area. A complicare le cose anche la situazione meteo e del mare con onde alte oltre al buio.