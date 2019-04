Un italiano di settantadue anni è stato trovato morto ieri, giovedì 25 aprile, in un appartamento di Monastir, città della Tunisia che si trova sulla estremità meridionale del Golfo di Hammamet, a circa 160 km a sud di Tunisi. A rendere noto il fatto è il sito d'informazione “Tunisie numerique” secondo cui il pubblico ministero della cittadina ha autorizzato l'apertura di un'inchiesta. L’uomo – un turista italiano classe 1947 che a quanto si apprende si recava regolarmente in visita in Tunisia – potrebbe essere vittima di un omicidio: a quanto emerso, sul suo corpo c’erano segni di violenza.

Disposta l'autopsia sul cadavere per determinare le cause del decesso – Secondo il portavoce dei tribunali di Monastir e Mahdia, Ferid Ben Jha, a trovare il cadavere sarebbe stato un amico della vittima. L’italiano, secondo le informazioni apparse sul sito locale, sarebbe stato trovato legato a letto, con segni di violenza sul corpo. Il guardaroba della stanza è stato trovato in disordine e questo elemento lascerebbe ipotizzare che si sia trattata di una rapina finita nel sangue. Secondo quanto scrive ancora il sito “Tunisie numerique”, il pubblico ministero ha autorizzato il trasferimento del corpo in ospedale per eseguire l'autopsia che determinerà le cause del decesso.