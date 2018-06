in foto: Foto: LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili

Il G7 di Charlevoix, in Canada, si apre con un nuovo fronte, quello italo-statunitense: l’ipotesi, proposta da Donald Trump e sostenuta da Giuseppe Conte, è quella di riammettere la Russia nel G8. A lanciare l’idea è il presidente degli Stati Uniti prima della sua partenza per il vertice dei ‘big’ mondiali: “Credo che dovremmo permettere alla Russia di tornare in questo consesso”, afferma Trump. E poco dopo arriva il sostegno del presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che su Twitter commenta: “Sono d’accordo con il presidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti”.

Il presidente del Consiglio è tornato sul tema poco dopo, parlando con i giornalisti a margine del vertice: “Per il G8 vedremo, l’Italia è tradizionalmente fautrice”. Intanto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, si dice convinto che sul tema i paesi europei esprimeranno un’unica posizione “magari non nei dettagli ma sulla linea generale”. Fredda, almeno per il momento, la reazione di Mosca. Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin spiega che il Cremlino “si concentra su altri formati”. La Russia non fa più parte del G8 dal 2014, dopo la crisi internazionale scaturita dall’annessione della Crimea.

Prima dell’inizio del vertice, Conte ha incontrato Tusk il quale, parlando di colloqui positivi, ha annunciato un incontro a Roma prima del vertice europeo di giugno. Conte ha poi sottolineato le priorità sottolineate durante i primi incontri: la riforma del trattato di Dublino sull’immigrazione e la crescita. Sul primo punto Conte ha “espresso la totale insoddisfazione dell’Italia: siamo stati lasciati soli nella gestione dei flussi migratori ed è inaccettabile. Se vogliamo un’Europa più forte deve essere anche più solidale”.

Conte ha parlato anche della questione dazi, sottolineando che ci sono molte “conflittualità”. “Siamo qui per valutare altre posizioni – ha affermato Conte -. Saremo portatori di una posizione moderata, cercheremo di capire anche le ragioni e ci comporteremo di conseguenza”. Per le sanzioni alla Russia Conte si è detto favorevole al dialogo: “Siamo molto attenti che non impattino negativamente sulla società civile Russia. L’Italia adesso valuterà le posizioni che emergeranno, deve ancora iniziare il G7”.

Sulla posizione di Conte si è espresso anche il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker: “Non abbiamo parlato in particolare della Russia” ma l’Italia ricopre “un ruolo fondamentale per l’Europa. L’Italia ha bisogno dell’Europa e l’Europa non è completa senza l’Italia”. Juncker ha incontrato il presidente del Consiglio: “Ho avuto un buon colloquio con Conte, lo rivedrò prima del vertice, parleremo con lui di immigrazione e budget europeo”.