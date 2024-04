Guerra in Medio Oriente, WSJ: “Israele si prepara ad attacco dell’Iran”, Netanyahu convoca vertice sulla sicurezza

Israele potrebbe subire un attacco diretto dall'Iran nelle prossime 24-48 ore. Lo riferisce il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'attacco colpirà il territorio dello stato ebraico. Secondo il quotidiano USA i piani di attacco sarebbero in fase di discussione, ma non è stata presa alcuna decisione definitiva. L'Iran ha minacciato pubblicamente di vendicarsi per un attacco avvenuto la settimana scorsa a Damasco, in Siria, che ha ucciso alti ufficiali militari iraniani, tra cui un membro di alto livello della Forza Quds, l'elite del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

Tra le ipotesi sottoposte alla Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ci sarebbe un attacco con missili a medio raggio contro infrastrutture israeliane. Nel mirino potrebbero anche esserci le alture di Golan o addirittura Gaza, per evitare di colpire lo Stato ebraico all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Un altro piano allo studio è un attacco a un'ambasciata israeliana, in particolare una in un Paese arabo, per lanciare il messaggio che i rapporti diplomatici con Israele hanno un costo.