Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può bloccare nessuno su Twitter. Lo ha stabilito un tribunale di New York secondo cui il Presidente americano viola il primo emendamento della Costituzione, quello sulla libertà di parola e di espressione, quando decide di bloccare qualcuno sull’account ufficiale @realDonaldTrump. Bloccare un utente su Twitter significa impedirgli di interagire con l’account in qualsiasi modo. Trump, come è noto, utilizza molto Twitter per comunicare e spiegare le sue decisioni da Presidente e quindi, impedire a qualcuno di leggere quanto scrive rappresenta un atto di censura. Insomma, secondo il giudice distrettuale di Manhattan Naomi Reice Buchwald la possibilità di reagire ai frequenti tweet presidenziali fa parte dell'esercizio della libertà di espressione protetta dal primo emendamento della Costituzione e quindi Trump viola questo principio bloccando alcuni detrattori.

Il caso sollevato da alcune persone che erano state bloccate da Trump – “Una sentenza dichiarativa dovrebbe essere sufficiente perché nessun dirigente governativo, incluso il presidente, è sopra la legge, e tutti i dirigenti governativi sono tenuti a seguire la legge”, ha spiegato il magistrato. Il caso che ha portato a questa decisione del tribunale di New York era stato portato avanti in rappresentanza di sette persone bloccate da Trump dal Knight First Amendment Institute della Columbia University, un istituto privato senza scopo di lucro che tramite la ricerca, l’istruzione e l’attività nei tribunali ha lo scopo di difendere la libertà di parola negli Stati Uniti.