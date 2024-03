video suggerito

Trump pubblica video di Biden con mani e piedi legati, bufera sul tycoon: “Incita alla violenza” Donald Trump ha suscitato nuove polemiche per aver pubblicato un video con l’immagine, sul portellone posteriore di un pick-up, di Biden disteso su un fianco e legato con una corda mani e piedi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

L’ex presidente americano Donald Trump, in corsa per tornare alla Casa Bianca, è stato criticato per aver pubblicato un video sul suo social media Truth nel quale si vede il portellone di un pickup sul quale campeggia la scritta "Trump 2024" con la bandiera Usa e sotto l'immagine di Joe Biden disteso su un fianco e legato con una corda mani e piedi.

La didascalia del video riporta che sarebbe stato girato a Long Island, New York, giovedì, quando l'ex presidente ha assistito alla veglia funebre di un agente di New York ucciso durante un blocco del traffico.

La campagna dell’attuale inquilino della Casa Bianca ha immediatamente condannato il video affermando che istiga alla violenza nei confronti del presidente dem. "Trump incita regolarmente alla violenza politica ed è ora che la gente prenda questa cosa sul serio: basta chiedere agli agenti di polizia del Campidoglio che sono stati attaccati mentre proteggevano la nostra democrazia il 6 gennaio", la reazione di Michael Tyler, direttore delle comunicazioni della campagna Biden.

Il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, ha ribattuto dicendo che quell’immagine era sul retro di un pick-up che viaggiava lungo l’autostrada: "I democratici e i pazzi non solo hanno invocato una spregevole violenza contro il presidente Trump e la sua famiglia, ma stanno effettivamente utilizzando come arma il sistema giudiziario contro di lui".

Nelle scorse settimane, durante un comizio in Ohio, Trump non ha usato giri di parole per mettere in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione a novembre. "Se non sarò eletto – ha detto l'ex presidente – sarà un bagno di sangue per l'intero paese".

Assicurando anche un'azione rapida e decisa sul fronte dell'immigrazione non appena tornerà alla Casa Bianca, Trump è tornato a usare parole dure contro i migranti illegali che attraversano il confine con il Messico: "Non so se voi li chiamate persone. In alcuni casi non lo sono, sono animali".