Trump in un comizio dice che se non sarà rieletto ci sarà "un bagno di sangue" negli Stati Uniti Trump durante un comizio ha evocato un'immagine minacciosa, senza poi precisarne il significato, dicendo che se non dovesse vincere per l'America sarebbe un "bagno di sangue".

A cura di Annalisa Cangemi

Donald Trump continua la sua campagna elettorale, e durante un comizio lancia minacce esplicite, dichiarando che le elezioni presidenziali di novembre saranno la "data più importante" nella storia degli Stati Uniti, dipingendo la sua campagna per la Casa Bianca come un punto di svolta per il Paese.

L'ex presidente americano ha anche messo in guardia gli elettori, dicendo che ci sarà un "bagno di sangue" se non verrà eletto per un nuovo mandato alla Casa Bianca. Ma non ha specificato precisamente a cosa intendesse riferirsi. È inevitabile pensare a quanto avvenuto il 6 gennaio del 2021, quando i suoi seguaci assaltarono il Campidoglio a Washington.

"La data – ricordatelo, il 5 novembre – credo che sarà la data più importante nella storia del nostro Paese", ha detto ieri sera il 77enne ai partecipanti al raduno a Vandalia, Ohio, ripetendo le critiche al suo rivale, il presidente Joe Biden, che secondo Trump è il "peggiore" presidente di sempre.

Biden, da parte sua, ha scherzato ieri su Donald Trump e sulla sua età durante la cena annuale dei media, prima di lanciare critiche molto serie al suo rivale nelle elezioni di novembre. "Un candidato e' troppo vecchio e mentalmente inadatto a diventare presidente", ha detto l'81enne democratico al Gridiron Club di Washington. "L'altro sono io".

Biden è in svantaggio in diversi sondaggi e deve fare i conti con le preoccupazioni degli elettori per la sua età. Durante il suo discorso il presidente Usa ha preso di mira Trump, dicendo che la campagna elettorale dei Democratici avrebbe mostrato come hanno ricostruito l'economia statunitense dopo la pandemia di Covid-19 "senza incoraggiare il popolo americano a iniettarsi candeggina". Si riferiva all'episodio in cui Trump, da presidente, chiese a un consulente medico di alto livello se alle vittime di un virus si potesse iniettare del disinfettante per curarle. "Vorrei che questi fossero scherzi, ma non lo sono", ha aggiunto Biden. "La democrazia e la libertà sono letteralmente sotto attacco. Putin è in marcia in Europa. Il mio predecessore si inchina a lui e gli dice: "‘Fai quello che diavolo vuoi'".

Biden contro i migranti: "In alcuni casi non sono persone"

L'ex presidente Usa Donald Trump ieri si è scagliato contro gli immigrati affermando che alcuni di loro, accusati di crimini, "non sono persone". "Non so se chiamarli persone", ha detto durante un comizio nei pressi di Dayton, Ohio. "In alcuni casi non sono persone, secondo me. Ma non mi è permesso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire", ha aggiunto. Trump è andato in Ohio per sostenere il candidato al Senato Bernie Moreno, che si trova in una corsa a tre per la nomination repubblicana per sfidare il senatore democratico Sherrod Brown. Moreno, un uomo d'affari, deve affrontare il segretario di Stato dell'Ohio Frank LaRose e il senatore Matt Dolan nelle primarie di martedì. Nelle sue osservazioni sull'immigrazione di sabato, Moreno ha detto che gli stranieri che arrivano negli Stati Uniti dovrebbero imparare l'inglese.