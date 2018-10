Dramma all’alba di domenica a Borgo San Sergio, alla periferia di Trieste. Una donna di ottantatré anni, la signora Ida Paternostro, è morta nel rogo che si è sviluppato nella camera da letto del suo appartamento forse a causa di un corto circuito. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma tutto fa pensare a un tragico incidente. Al momento dell’incendio la signora, secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, si trovava da sola. A chiamare il numero unico 112 sono stati i vicini intorno alle 6.40 del mattino, allarmati dal fumo che usciva dalla casa al piano terra. Purtroppo però, probabilmente a causa un’assonanza tra due vie, i soccorsi inizialmente sono andati in un’altra strada, via dei Battigelli. L’emergenza, invece, riguardava una casa in via Batagely, a circa cinque chilometri di distanza dalla strada sbagliata. L’indicazione è stata corretta dopo una decina di minuti e nell'appartamento in fiamme sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco anche con il nucleo investigativo antincendi territoriale, la polizia, la scientifica e il medico legale.

Nulla da fare per l'anziana signora – Alla fine sul luogo dell’incendio i soccorsi sono arrivati dopo circa 20 minuti dalla prima chiamata di aiuto e hanno trovato l’ottantatreenne riversa a terra in una casa piena di fumo. Per l’anziana, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Vani i tentativi di rianimazione, per lei è stato possibile solo constatare il decesso. Lo stabile andato in fiamme, invece, non ha subito danni strutturali e tutti gli altri appartamenti sono agibili. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio.