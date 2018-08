in foto: Christian Salmaso, 25 anni (Facebook).

La sua passione per il mondo delle due ruote gli è stata fatale. Christian Salmaso, 25 anni, è morto dopo essersi schiantato contro un'auto mentre era a bordo della sua moto ieri, lunedì 20 agosto, poco dopo le 18, ad Ospedaletto di Istrana, in provincia di Treviso. L'incidente mortale è avvenuto all'incrocio tra via del Mutton e via Fagarè. Per il centauro non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo e inutili si sono rivelati i tentativi di salvataggio da parte dei sanitari del 118 che intanto erano giunti sul luogo dello scontro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Honda Cbr 600 di Christian stava procedendo in direzione Istrana, quando un piccolo van Dacia, che lo precedeva, ha frenato per svoltare a sinistra. Il ragazzo non è riuscito a fermarsi in tempo e ha tamponato il mezzo, venendone disarcionato e finendo la sua corsa sull'asfalto.

Forse, il sole gli aveva impedito di rendersi conto che l’auto si era bloccata non riuscendo a evitare l'impatto. Christian, originario di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, era un dipendente della Texa di Monastier, dove lavorava come tecnico. Sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri di Castelfranco. Sotto choc i suoi amici, aprenti e colleghi. "Oggi ci siamo.. e domani? Un fulmine a ciel sereno..Ciao Christian", ha scritto un utente su Facebook ricordando il 25enne. Nelle prossime ore, intanto, dovrebbe essere fissata anche la data del funerale.