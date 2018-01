in foto: Massimo Pizzol, 18 anni (Facebook).

Sabato notte di sangue sulle strade del Trevigiano. Due auto si sono scontrate nei pressi del comune di San Fior, precisamente su via Europa, all'altezza del civico 46. Erano circa le quattro del mattino, tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, quando si è verificato l'incidente. A perdere la vita in seguito al violento impatto è stato un ragazzo di 18 anni del posto, Massimo Pizzol, mentre risulta gravemente ferito un amico, suo coetaneo, che era in macchina con lui. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, una Peugeot 208, guidata da un 28enne, si è schiantata per cause ancora in via di accertamento contro la Fiat Punto di Massimo e del suo compagno.

Nonostante i soccorsi, giunti immediatamente sul luogo dell'impatto, per la vittima non c’è stato nulla da fare mentre l’altro ragazzo che era a bordo della sua Fiat è rimasto ferito, così come il conducente della Peugeot 208, un giovane di Pordenone, anche lui ricoverato in ospedale ma i medici in questo caso hanno escluso che sia in pericolo di vita. Intanto, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di stabilire le cause dell'incidente mortale. La strada sulla quale si è verificato il sinistro è rimasta chiusa fino alle prime luci del mattino per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi del caso. Sui social gli amici di Massimo hanno condiviso sgomenti il loro dolore per la perdita della sua giovane vita.