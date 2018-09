Una ragazza di diciassette anni, forse in un momento di disperazione, nella serata di martedì avrebbe superato la sbarra di un passaggio a livello per stendersi sui binari in attesa dell'arrivo del treno. Un gesto pericolosissimo che fortunatamente non ha provocato conseguenze gravi. La giovane, infatti, ha riportato solo ferite lievi. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ad Albaredo di Vedelago, nella provincia di Treviso, nei pressi di un passaggio a livello in via Fornace. A descrivere la tragedia sfiorata sono i quotidiani locali, secondo cui la ragazza avrebbe compiuto il pericolosissimo gesto dopo aver litigato furiosamente col fidanzato al telefono.

Il treno in transito ha colpito l'adolescente solo di striscio – Stando a quanto emerso, il treno regionale in transito sui binari avrebbe colpito la diciassettenne sui binari, miracolosamente solo di striscio. La giovane, chiaramente spaventata, ha riportato solo lievi lesioni a una gamba e al volto ed è stata medicata presso l’ospedale di Castelfranco Veneto. Dopo l’incidente, il traffico ferroviario ha subito rallentamenti e il passaggio a livello è rimasto a lungo chiuso fino a quando il salvataggio è stato completato.