Suo figlio, volontario della Croce rossa, ha provato a rianimarla fino all’ultimo. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sua mamma è morta tra le sue braccia. Angela Boschetto, 62enne di Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso, è spirata giovedì sera attorno alle 20 nel parcheggio vicino alla Chiesa di Falzè.

Come riporta "il Gazzettino", la signora sarebbe stata colpita da un fatale arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nell'auto del figlio in attesa che lo stesso e il marito tornassero da un appuntamento in uno studio professionale della zona vicino della Chiesa di Falzè, nel Trevigiano. Al ritorno dei due uomini, però, la donna era già priva di vita e inutili sono stati quindi l'intervento dei sanitari del Suem 118 e il massaggio cardiaco messo in atto dal figlio, volontario della Croce Rossa.

Un dramma che ha scosso tutta la comunità locale e gli amici della famiglia che si sono subito stretti intorno al marito e al figlio, sotto choc per una perdita dolorosa e improvvisa. A loro è arrivato il messaggio di affetto e di cordoglio del parroco di Trevignano e Falzè Don Silvio Caterino. “È morta di infarto una signora di 62 anni, non residente nel nostro comune, sotto gli occhi del marito e del figlio -ha spiegato- Nonostante l'altissima professionalità del personale del 118, non ce l'ha fatta. Vi invito a recitare una preghiera per lei e per i suoi congiunti”. I funerali della signora Boschetto saranno celebrati Lunedì 14 Gennaio alle ore 14:30 nella Chiesa Parrocchiale di Piavon.