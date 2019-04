Dovevano essere ore di allegria da trascorre fuori con gli amici ma la serata si è conclusa tragicamente per un gruppo di giovanissimi ragazzi che percorrevano con le loro auto la via Emilia, nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, nel Modenese. Per motivi ancora da accertare con precisione, le due vetture si sono improvvisamente toccate innescando una carambola e finendo fuori strada. Un terribile impatto che è costato la vita a uno di loro, Eros Amoruso, 19 anni appena. Il ragazzo era al volante di una Lancia Y quando ha perso il controllo del mezzo, che è andato in testacoda e si è ribaltato scaraventandolo fuori dl'abitacolo. Il giovane è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna ma troppo gravi erano le ferite riportate nello schianto.

Nonostante ogni sforzo da parte dei medici per salvarlo, Eros è morto mercoledì in ospedale quando ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Per volontà dei famigliari i suoi organi verranno donati per salvare altre vite. Incredibilmente solo qualche ferita leggera invece per i suoi due amici che viaggiavano sull'altra auto coinvolta nell'incidente stradale, una Smart Forfour. Quest'ultima infatti dopo essersi toccata con la Lancia è finita fuori strada abbattendo anche il muretto di una casa cantoniera ma non si è capovolta e i due all'interno se la sono cavata solo con contusioni ed escoriazioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli agenti della polizia stradale di Modena, intervenuti sul posto, le due vetture martedì sera intorno alle 20.30 viaggiavano insieme nello stesso di marcia quando si sono toccate. L'ipotesi più probabile è che la vittima stesse tentando un sorpasso che però è finito male: nella fase di rientro le due auto si sono agganciate finendo fuori strada.