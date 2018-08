Atterraggio di emergenza per un volo Alitalia (AZ 827) diretto da Beirut a Roma. Una bimba di nazionalità libanese, di soli 2 anni, ha avuto un malore durante il volo e il veivolo è stato costretto a fermarsi all'aeroporto di Bari. È successo poco prima delle 7 di questa mattina, martedì 28 agosto. Stando alle prime informazioni a disposizione riportate dalla Polaria, la piccola, già affetta da iperossaluria, una grave patologia ai reni, che viaggiava insieme ai genitori e con un'assistenza speciale per le emergenze, sarebbe rimasta vittima di una crisi cardiaca. Come riferiscono a Fanpage.it fonti di Alitalia, una infermiera professionale della Croce Rossa a bordo le ha prestato il primo soccorso per rianimarla ed è stato deciso di atterrare quanto prima.

Ma a terra i medici del 118, che hanno tentato la rianimazione ed il trasporto al policlinico della città pugliese, alla fine ne hanno potuto soltanto dichiarare il decesso. Sul posto sono giunti anche il magistrato di turno e il medico legale, ma vista la patologia di cui era affetta la piccola, i medici legali hanno comunicato alla Procura che non ritengono necessaria l'autopsia. Intanto, i passeggeri diretti a Roma saranno reimbarcati sul primo volo disponibile in partenza verso la Capitale. La bambina stava volando in Italia per ricevere cure mediche specializzate: era attesa all'ospedale Bambino Gesù per un doppio trapianto di fegato e reni.

Nel 2015 si era verificato un episodio simile all'aeroporto di Bologna, dove un bambino di 11 anni, colpito da un malore mentre era a bordo di un volo Royal Air Maroc da Casablanca, è morto subito dopo l'atterraggio. Anche in questo caso, l'équipe del Primo Soccorso Sanitario Aeroportuale del 118, che già attendeva a bordo pista, è subito salita a bordo del velivolo e, riscontrando che il passeggero era già in arresto cardiaco, ha iniziato immediatamente ad effettuare la procedura di rianimazione, ma senza successo.