Tragedia alla stazione ferroviaria di Lecce. Un uomo di 58 anni, Fabrizio Bernardini, è stato travolto questa mattina da un treno in arrivo da Bari in transito sul binario. La vittima, un clochard originario di Monteroni, non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava sui binari per bere da una conduttura di acqua. Pare che non si sia accorto del treno che sopraggiungeva. Dopo l’urto, il 58enne sarebbe stato trascinato per alcuni metri. Sul posto il 118 e la la polizia ferroviaria che sta eseguendo le indagini. Il triste episodio è avvenuto poco prima delle 8, quando lo scalo ferroviario è solitamente gremito di pendolari e viaggiatori. Lievi ritardi alla circolazione ferroviaria, tornata comunque alla normalità in breve tempo.

Dopo l'incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e i colleghi della scientifica, la vittima era sul marciapiede che costeggia il primo binario, Inutile, seppur tempestivo, l’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Saranno ora le indagini della polizia, coordinate dalla Procura di Lecce, a stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Sembra che la vittima passasse di frequente la notte in stazione, diventata in parte la sua casa. Proprio lì ha finito per trovare la morte dopo una vita di difficoltà. L'uomo, oggi senza fissa dimora, in passato era stato coinvolto nell'operazione Maciste legata ai componenti del clan Tornese ma era poi stato assolto.