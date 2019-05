in foto: Adam Sky, 44 anni (Facebook).

Il famoso dj Adam Sky è morto in un drammatico incidente verificatosi a Bali la notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile, ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. Aveva 44 anni. Famoso per aver lavorato negli anni con artisti del calibro di David Guetta e Scossor Sisters, Sky, al secolo Adam Neat, è deceduto per dissanguamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 44enne si trovava con due amici, quando la donna, probabilmente sotto effetto di alcolici e completamente nuda, è caduta da una delle piscine a sfioro private del resort in cui si trovavano in vacanza. Avrebbe fatto un volo di quattro metri, che le ha causato la frattura di una gamba. Per cercare di soccorrerla Adam sarebbe sceso di sotto, precipitandosi di corsa verso di lei, senza vedere una porta a vetri contro la quale è andato a scontrarsi.

L'impatto è stato talmente violento che l'ha mandata in frantumi e ha riportato diversi tagli. Una scheggia l'ha colpito al braccio e gli ha reciso un'arteria, risultando fatale. "Confermiamo che Adam è rimasto vittima di un tragico incidente – si legge in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook che conferma la notizia -. I suoi parenti stanno volando sull'isola di Bali per tutti gli accertamenti. Vi preghiamo di rispettare il loro momento di dolore". L'incidente si sarebbe verificato venerdì notte, ma il corpo della donna e il cadavere del dj sarebbero stati scoperti soltanto la mattina successiva. È tuttavia in corso un'indagine della polizia locale per cercare di ricostruire esattamente la dinamica di quanto avvenuto. Adam Sky, originario di Melbourne, in Australia, era diventato famoso per aver collaborato con David Guetta, gli Scissor Sisters e Fatboy Slim ed era considerato uno degli astri nascenti del panorama internazionale, tra i più richiesti alle consolle dei migliori dj set a livello globale. Si sarebbe dovuto esibire per i suoi fan, in qualità di terzo migliore dj dell'Asia, al Festival Dance Ultra di Singapore all’inizio di giugno. Era salito alla ribalta salito alla ribalta nel 1990 con il singolo Killer, realizzato in collaborazione con Seal. Tra i suoi brani più famosi si ricordino Illogical, Larynx e Kreatine.