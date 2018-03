Tragedia in provincia di Torino, dove nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 marzo, un'auto è stata travolta da un carico di tronchi che ne hanno sfondato il parabrezza. Il bilancio è tragico: la donna che era alla guida della vettura, una nonna sui 60 anni di Osasco, è morta sul colpo mentre risulta illeso per miracolo il nipotino, di circa 3 anni, che viaggiava con lei sul sedile posteriore. Per liberarlo dalle lamiere della macchina, tuttavia, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con l'elicottero Drago. L'incidente si è verificato intorno alle 14:30 sulla strada provinciale 589, nel Pinerolese: secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Renault Clio, a bordo della quale c'erano la vittima e il bambino, è passata accanto ad un trattore senza accorgersi che il rimorchio del mezzo stava perdendo il carico. Così è stata investita in pieno dai tronchi di legno.

La nonna è morta sul colpo e ogni tentativo di soccorrerla è stato inutile. La carrozzeria del veicolo, invece, ha retto nella parte in cui era seduto il bambino, che è stato estratto sano e salvo. Alla guida del trattore con rimorchio pieno di grossi tronchi d'albero, che ha probabilmente azzardato un sorpasso prima della tragedia, c'era un uomo di 73 anni. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri. Il piccolo è stato trasportato per precauzione all'ospedale di Pinerolo.