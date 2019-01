Un biglietto d’auguri con allegato una banconota da cinquanta euro è stato trovato in Via Carlo Ignazio Giulio, in pieno centro a Torino. Mattia ha compiuto gli anni il 4 gennaio e zia Michelina ha voluto fargli questo regalo: “Buon compleanno, anche se ho tanto male al ginocchio ti farò tante crostate e orecchiette”. La busta è però andato persa, ma il web si è mobilitato per arrivare al destinatario.

“Stamattina camminando in Via Giulio, a Torino – scrive Luca Giordano che ha trovato il biglietto e ha postato la foto su Facebook – abbiamo trovato questo messaggio per terra. Una zia che, facendo gli auguri al nipote, gli prometteva orecchiette e crostate. Prendendo il foglio in mano ci siamo accorti dello scotch. È una busta di compleanno. Dentro ci sono cinquanta euro, ma Mattia deve aver perso il bigliettino”. E conclude: “Facciamo funzionare l’internet per una volta. Se conoscete un Mattia con una zia che si chiama Michelina, condividete. Condividete anche se non conoscete nemmeno un Mattia. Però troviamoli ché van bene le crostate ma anche i cinquanta euro non fanno male”.

Gli utenti di Facebook hanno davvero preso a cuore la storia di Mattia e Zia Michelina visto che il post di Luca è diventato virale. In meno di ventiquattr'ore gli auguri della zia al nipote sono stati condivisi da centinaia di persone su quasi tutti i gruppi della città. E alla fine Mattia è stato ritrovato!