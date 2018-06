Tragedia sulle strade di Torino, questo pomeriggio. Due sorelle sono state investite da un'auto poco dopo le 15 in via De Santis all’altezza del civico 89, nei pressi dell’incrocio semaforico con strada della Pronda. Una delle due donne, 69enne, è morta subito dopo il suo arrivo in ospedale, al Martini, la seconda è ricoverata in gravi condizioni in codice rosso. Stando a una prima ricostruzione, l’auto investitrice, una Fiat Punto guidata da un anziano, stava percorrendo strada della Pronda da ovest quando ha svoltato in via De Sanctis verso piazza Massaua e ha investito le due donne.

Sul posto la Squadra Infortunistica del Nucleo Radiomobile della Polizia Municipale Torino che non è alla ricerca di testimoni. L'incrocio, dove è avvenuto l'investimento, è regolato dal semaforo. I parenti della vittima non sono ancora stati informati.