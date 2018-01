Baby gang in azione al centro commerciale le Gru di Grugliasco, nel Torinese, uno dei più grandi d’Italia. Quattro minorenni, tre ragazze e un ragazzo di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso per aver aggredito una donna nel parcheggio multipiano del centro commerciale. La donna, che si trovava in compagnia del figlioletto, stava tornava dopo aver fatto la spesa e, infastidita dal linguaggio dei ragazzini, li avrebbe invitati a non essere scurrili e a non bestemmiare. Come risposta la baby gang l’ha accerchiata e poi presa a calci e pugni davanti al figlioletto terrorizzato. Dopo l’aggressione, i quattro ragazzini sono stati identificati uno dopo l’altro dai militari e denunciati. L’episodio è uno tra i tanti accertati dai carabinieri di Torino che tra ottobre e dicembre scorso hanno intensificato i controlli nell’area del centro commerciale di Grugliasco.

Denunciati anche altri minorenni – In totale sono nove i minorenni denunciati dai carabinieri nel corso dei controlli. Tra questi un diciassettenne che è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani senza il tappo rosso di riconoscimento e di un coltello a serramanico. Altre quattro ragazzine quattordicenni sono state sorprese a rubare in un negozio del centro commerciale e denunciate. Infine sono stati segnalati alla Prefettura per aver assunto sostanze stupefacenti sette minori, ai quali i carabinieri, grazie al cane antidroga Quark, hanno trovato addosso della marijuana.