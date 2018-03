Venivano assunte come ragazze immagine in alcuni club privè, ma poi venivano avviate alla prostituzione. La squadra mobile di Torino ha arrestato quattro persone che gestivano i locali e guadagnavano sulle prestazioni delle ragazze. L'accusa nei loro confronti è di sfruttamento della prostituzione, anche minorile. A far scattare l'inchiesta, chiamata “Tacco 12”, è stato nel marzo 2017 uno dei clienti dei club. In carcere sono finiti E. M., soprannominato “The King”, che era quello che sceglieva le ragazze, e i due gestori di locali a cui viene contestata l’accusa di aver organizzato festini a sfondo sessuale, in gruppo, in night frequentati soprattutto da scambisti. Una quarta persona è ai domiciliari. Oltre agli arresti risultano indagate altre sei persone accusate a vario titolo di avere pagato le minorenni per avere rapporti e di favoreggiamento della prostituzione.

Gli incontri anche nella villa dell'imprenditore – Tra queste c’è M.G., il figlio trentaseienne di un noto imprenditore ed ex socio di Lapo Ekann. Secondo le accuse, il trentaseienne – in passato finito nei guai con la giustizia per detenzione illegale di animali esotici – avrebbe fatto sesso con alcune minorenni conosciute nel corso delle sue notti brave torinesi. L’uomo – secondo la ricostruzione del Corriere della Sera – avrebbe portato le giovani escort anche nella villa di famiglia: una persona organizzava gli incontri, un’altra eseguiva i trasporti con un taxi e, a quanto emerso, il prezzo della corsa dal centro di Torino a Venaria era di 450 euro. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il prezzo per un rapporto in un locale “ordinario” costava 100 euro, 250 euro era la tariffa per il “solo guardare”, 600 euro il costo di un intero pomeriggio di sesso con l’imprenditore e altri clienti vip. Le ragazze avevano tra i 15 e 17 anni, solo qualcuna era già maggiorenne e non ci sarebbe alcun dubbio che i clienti sapessero la loro età.