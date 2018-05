Un uomo ha sparato e ucciso una donna in un parcheggio e poi, con la stessa arma usata per l’omicidio, ha tentato il suicidio. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni trapelate, di una coppia separata. Entrambi gli ex coniugi avrebbero settantacinque anni. La tragedia si è consumata nel pomeriggio intorno alle 17 a Rivoli, Comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano 10. Gli abitanti della zona hanno detto di aver udito gli spari e hanno dato l’allarme alle forze dell'ordine.

L'uomo sarebbe in gravi condizioni – Da quanto si apprende, le condizioni dell’uomo sarebbero gravi: è stato portato via in elicottero dal 118 intervenuto sul posto. Per la donna, invece, non c'è stato nulla da fare: sarebbe stata colpita da tre proiettili. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri della compagnia di Rivoli, impegnati a raccogliere informazioni per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e il movente del delitto, probabilmente legato a questioni sentimentali.