Lo scorso marzo in un ospedale di Houston, in Texas, è accaduto qualcosa di davvero molto raro. Una donna che si chiama Thelma Chiaka ha dato alla luce sei gemelli nell'arco di pochissimi minuti. Tutti i bambini, quattro maschietti e due femminucce, sono nati con parto naturale: la mamma è entrata nella sala parto del Woman's Hospital alle 4.50 del mattino con un grosso pancione e ne è uscita 9 minuti dopo con sei figli. Il parto record è avvenuto tra lo stupore generale anche dei medici che avevano ricordato come le probabilità di partorire sei gemelli come accaduto per Thelma siano di una su oltre un miliardo. I sei gemellini stanno tutti bene: uno di loro, la piccola Zuriel, è già a casa con la mamma mentre gli altri cinque – che si chiamano Zina, Kamsi, Kaeto, Kachi e Kaobi – resteranno ancora per un po’ in ospedale.

"Non vedo l'ora di vedere i gemelli seduti allo stesso tavolo" – Intanto Thelma ha raccontato di aver festeggiato alla grande la sua prima festa della mamma e ha mostrato i suoi bambini: “Ho sempre atteso con ansia di rimanere incinta, cosi quando è accaduto, ho accolto la notizia con tutto l’amore che ho”, ha ammesso aggiungendo di non vedere l’ora di avere tutti e sei i suoi figli a casa “seduti intorno allo stesso tavolo”. “Mi sento molto fortunata ad avere dei bambini così belli. La festa della mamma è stata, per me, un’esperienza fantastica”, ha aggiunto ancora la mamma texana dicendo che lei e il papà dei piccoli stanno ricevendo molto sostegno dalla famiglia e dagli amici per accudire i bambini. A fare i complimenti a mamma Thelma ci ha pensato anche il dottore che a marzo ha fatto nascere i gemelli: “Thelma è stata una campionessa perché è rimasta sorridente fino all’ultimo minuto. Ha mantenuto il sorriso per tutta la durata del parto, nonostante non sia stata una passeggiata. È stata meravigliosa”.