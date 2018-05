Sono stati momenti drammatici per una famiglia toscana residente alle porte di Grosseto e vittima nelle scorse ore di una brutale rapina a mano armata nella propria abitazione. Padre, figlio e fidanzata di quest’ultimo infatti sono stati improvvisamente aggrediti in casa, legati, picchiati e minacciati di morte da un gruppo di malviventi che ha fatto irruzione nella loro casa. L'episodio, come racconta Il Tirreno, nella notte tra sabato e domenica, intorno a mezzanotte. In quel momento il padre, di circa 45 anni, stava riposando in casa mentre la coppa di fidanzati era dentro il camper di famiglia in cortile. Proprio loro sono stati i primi a subire l'aggressione.

Tre persone armate e con volto coperto hanno fatto irruzione in giardino, legando e bendando i due giovani, poi si sono diretti in casa dove la stessa sorte è toccata al padre. Non avendo trovato i soldi né gioielli, i malviventi quindi hanno messo in atto una brutale minaccia: hanno fatto inginocchiare il giovane e davanti al padre hanno minacciato di decapitarlo con un machete. "O ci dici dove avete i soldi, o tagliamo la testa a tuo figlio" hanno detto al capofamiglia. Solo quando l'uomo ha rivelato dove teneva nascosti i soldi, hanno arraffato tutto dandosi alla fuga. Per scappare hanno anche rubato l'auto della famiglia, ritrovata poi abbandonata nelle campagne. Solo quando il giovane è riuscito a liberarsi, è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. Tutte e tre le vittime son finite in ospedale per le ferite ma fortunatamente le lesioni non sarebbero gravi.