Nonostante l'impegno di tutti e le cure mediche incessanti, non ce l'ha fatta Matteo Morselli, il giovane ligure vittima di un terribile incidente stradale in sella al suo scooter nella notte tra il 26 e il 27 luglio scorso a Sanremo. Dopo quasi due mesi di agonia in un letto d'ospedale, il ragazzo è morto nelle scorse ore a soli 18 anni in una clinica del risveglio di Lecco dove era stato ricoverato nella speranza di una sua ripresa. Viste le gravi condizioni di salute, Matteo infatti era stato portato prima all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona, poi a Lecco, ma purtroppo non ha mai più ripreso conoscenza dopo il terribile schianto contro un muretto.

Quella tragica notte il 18enne stava rincasando quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto d’angolo. Era stato immediatamente soccorso e portato in ospedale ma per e gravi ferite era finito in coma famacologico. Negli ultimi tempi sembrava che le sue condizioni si fossero stabilizzate ed era stato trasferito a Lecco ma poi è arrivata la tragica notizia che ha sconvolto tutti. La sua famiglia infatti è molto conosciuta a Sanremo dove il padre è titolare da oltre 40 anni dall’omonima oreficeria in centro, ma anche lo stesso Matteo aveva fatto parlare di sé per i suoi meriti sportivi. Il 18enne infatti era una giovane promessa del kickboxing e appena ai primi di maggio aveva partecipato ai campionati italiani a Rimini ottenendo ottimi risultati. Commosso anche il ricordo della sezione AIA di Imperia che su Facebook ha scritto: "Oggi per la Sezione di Imperia è un giorno triste. Non è facile dire che un incidente ti abbia portato via a soli 18 anni. Penso che le parole in questi casi non bastino per esprimere il dolore e la tristezza. Vogliamo ricordarti così, come in questa foto, dove sorridi