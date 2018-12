La terra continua a tremare in Sicilia dove nella mattinata di lunedì 24 dicembre uno sciame sismico ha colpito il parco dell'Etna, nel Catanese, con una serie di scosse di terremoto di intensità superiore a magnitudo 3. Quella più violenta è stata registrata dai sismografi dell'Ingv poco dopo le 12 e ha avuto intensità pari magnitudo 3.9 della scala Richter. Secondo i rilievi dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, l'evento sismico ha avuto epicentro sulle pendici del vulcano con coordinate geografiche (lat, lon) 37.74, 14.97 ed ipocentro ad una profondità di 1 km. Nessun comune nel raggio dei dieci chilometri. A circa tredici chilometri invece i centri di Ragalna, Zafferana Etnea, Bronte, Milo e Maletto. Numerosi i comuni nel raggio di venti chilometri.

La scossa di terremoto è stata preceduta di circa mezz'ora da un altro evento sismico di intensità pari a magnitudo 3.5, localizzato ad una profondità di 1 km e con epicentro a 5 chilometri da Linguaglossa, sempre sull'Etna, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.81, 15.11. La mattinata della Vigilia di Natale però è stata decisamente movimentata per la città metropolitana di Catania: in appena un'ora, dalle 9.59 alle 11.08 i sismografi dell'Ingv hanno registrato nella stessa zona ben sette scosse superiori a magnitudo 2.5. Le più intense alle 10.59 e alle 11.08 che hanno fatto segnare magnitudo 3.1. L'epicentro esattamente nello stesso posto, a circa 11 chilometri da Milo, sempre sull'Etna. La scossa principale è stata poi seguita da altre scosse superiori a magnitudo 3.

Le scosse sono state accompagnate da esplosioni e una nuova eruzione dell'Etna che ha lasciato nei cieli una lunga nube di fumo e cenere come si vede dalle immagini scattate dai residenti. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Secondo gli esperti , l'eruzione di Natale dell'Etna ha aperto una frattura eruttiva alla base del cratere di Sud-Est dove è in corso un'attività esplosiva. Dopo l'eruzione è stata immediatamente programmata una riunione dell'unità di crisi dello scalo aereo di Catania che al momento è ancora operativo. Sull'Etna i sensori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato dopo le 9 uno sciame sismico di 130 scosse, la più' forte delle quali ha sfiorato magnitudo 4.