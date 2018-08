Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2, registrata in Grecia, è stata avvertita anche in Puglia, provocando paura e disagi da Bari e in tutta la zona del Salento. La terra ha tremato alle 09:12 ora italiana di oggi, venerdì 31 agosto, e secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro del sisma è nella regione della Tessaglia, a nord di Atene, nella Grecia continentale, e più precisamente nella zona di Karditsa, nei pressi del lago di Plastira, a una profondità di circa 20 chilometri, con boato e tremori durati diversi secondi.

La scossa è stata avvertita anche in Albania, oltre che ad Atene. In Italia, decine di chiamate alle forze dell'ordine sono arrivate da Lecce e dal Brindisino, dove numerose persone hanno sentito vibrare i pavimenti delle proprie abitazioni, per qualche secondo. Tuttavia, non si registrano né danni né feriti. La terra, dunque, ha ripreso a tremare nel Mediterraneo. Soltanto ieri, un altro sisma si è verificato tra Croazia e Bosnia, nei Balcani, di magnitudo 4.8 della scala Richter, seguito da altre scosse di assestamento tutte di intensità superiore ai tre gradi, che però non sono state avvertite nel nostro Paese.