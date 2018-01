Tragico incidente stradale a Taranto, dove un uomo di cinquantacinque anni è morto per annegamento dopo che è caduto col suo Apecar in mare. L’incidente è avvenuto alla Discesa Vasto, nei pressi del Ponte girevole, dove la banchina non ha sbarramenti, prima di una svolta obbligatoria a sinistra. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, è probabile che il conducente dell’Apecar abbia perso il controllo del mezzo o a causa di un malore o per una manovra improvvisa. E cadendo in acqua, l'uomo non è riuscito a salvarsi.

Inutile il tentativo degli operatori del 118 di rianimare il cinquantacinquenne – Il recupero del corpo dell’uomo è stato compiuto da alcuni pescatori che hanno assistito all'accaduto poco oltre il ponte girevole. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma il loro tentativo di rianimazione è risultato vano. Per il cinquantacinquenne era già troppo tardi. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato l’Apecar con un autogru, la Polizia di Stato e la Guardia Costiera.