Gravi disagi al traffico nella mattinata di martedì lungo l'autostrada A4 in Friuli Venezia Giulia, nel tratto compreso tra le uscite di San Giorgio di Nogaro e Latisana, in provincia di Udine. A causa di un tamponamento che ha coinvolto 3 camion, infatti, l'intero tratto autostradale in direzione di Venezia è stato chiuso al transito così come lo svincolo in entrata a San Giorgio, sempre in direzione del capoluogo veneto. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì intorno alle 8 nel territorio del comune di Pocenia. L'impatto avrebbe causato un solo ferito lieve ma per far intervenire i soccorsi del 118 e procedere alle operazioni di sgombero dei mezzi coinvolti, il tratto è stato chiuso generando chilometri di coda in entrate e uscita dai caselli e sule strade alternative.

Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti la Polizia Stradale, i vigili del Fuoco e il personale autostradale. Come comunicato da Autovie Venete, che gestisce l' autostrada A4, nel tratto interessato dal sinistro (San Giorgio – Latisana) ci sono infatti sei chilometri di traffico congestionato. Altri 3 chilometri di coda si sono formati tra il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia, mentre nella direzione opposta (Latisana – San Giorgio) ci sono rallentamenti per curiosi. Per far defluire il traffico è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. Di conseguenza diverse e lunghe file di mezzi si sono formate anche lungo la statale secondaria che da San Giorgio porta a Latisana. Questo anche a causa di un secondo incidente avvenuto intorno alle 8.50 che ha intasato la direttrice tra Muzzana del Turgnano e Palazzolo dello Stella.