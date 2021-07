Cosa c’è di meglio che alzarsi al mattino e immaginarsi piccoli momenti dedicati al proprio benessere? La tecnologia e l’innovazione arrivano in nostro soccorso trasformando la vita in qualcosa di più leggero e divertente, quasi un gioco.

Iniziare col buonumore: grazie smart home

Al mattino al posto delle docce fredde, corroboranti e veloci di qualche anno fa, ci si può immergere in un’esperienza quasi mistica grazie alle docce dotate di aromaterapia e cromoterapia, perfette per farci iniziare la giornata con il buonumore. Perché sentire il profumo delle essenze naturali agisce sul nostro benessere riducendo lo stress, attivando la creatività e rispristinando l’equilibrio psicofisico. E mentre l’acqua scorre, ascoltare la musica “wake up” grazie ai sistemi domotici che permettono l’ascolto di brani musicali attraverso amplificatori distribuiti in tutta la casa, rende il momento ancora più appagante.

Il caffè del mattino: quello che ti fa iniziare la giornata con l'umore giusto

E dopo la doccia, cosa c’è di meglio che iniziare la giornata con un ottimo caffè? La tecnologia rende possibile anche gustarsi un espresso a casa come al bar in modalità futuristica. Lavazza A Modo Mio Voicy è la prima macchina da espresso con Alexa integrata, in grado di eseguire i tuoi comandi vocali e farti rinnovare la tua coffee experience. Con dei semplici comandi vocali puoi chiedere a Voicy di prepararti un espresso, esattamente come se l'avessimo chiesto al nostro barista di fiducia. Oltre a una coffee experience rinnovata, Lavazza insieme al team di eSport Fnatic, hanno sviluppato una skill, Your Gaming Partner, per supportare e migliorare la routine di gioco dei pro gamers, ed è proprio uno di loro, Pow3r, a essere l'ambasciatore di questa skill innovativa.

Una routine da gamer

Anche i gamer professionisti, infatti, hanno bisogno di una buona routine di allenamento che contempla sessioni di training sia nel gioco online sia nel fitness o nello stretching per migliorare le performance. Dormire bene per almeno 8 ore, gustarsi gli spazi con gli amici e la famiglia, rilassarsi lontani dalla consolle o guardando gli altri giocare sono tutti approcci che tendono a rilassare il corpo e la mente dei gamer, tanto quanto una pausa caffè.