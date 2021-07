Gli eventi hanno cambiato il nostro modo di vivere. Il definitivo imporsi dello smart working, ad esempio, è stata una rivoluzione che ci ha regalato numerose e positive novità: quanti di noi sorridono al pensiero di aver eliminato la sveglia prima dell’alba, le lunghe code in tangenziale e le corse per cercare parcheggio?

Ritrovare una nuova routine

Tutto questo è stato risucchiato in un lontano ricordo per far spazio alle comode sessioni lavorative alla propria scrivania di casa, alle riunioni online con i nostri pet che fanno capolino, alla possibilità di accompagnare i figli a scuola e lasciarli con un bacio al parcheggio, e di pranzare con chi si ama. Vero è che la giornata ha un po’ perso i suoi ritmi e rischia di farci perdere anche il lungo piacere di vivere ogni istante con pienezza.

Un gioco da ragazzi per un’esperienza di gusto

Una delle cose che abbiamo perso è, ad esempio, la pausa caffè con i colleghi al bar. Ma se ci si mette nella giusta disposizione, questa pausa di piacere è possibile averla anche a casa. Anzi… si può pensare di unire la tecnologia avanzata al gioco e al gusto, per un momento di raro piacere. Come? Imitando Pow3R, il più famoso pro player italiano di eSport che ha trovato la ricetta per darsi la giusta motivazione e regalarsi il gusto grazie a Lavazza A Modo Mio Voicy, la prima macchina da espresso con Alexa integrata, e alla collaborazione con il team di eSport Fnatic. In pratica, per migliorare la propria routine di gioco, Pow3R ha testato in prima persona la nuova skill dedicata ai gamer, chiedendo un espresso alla sua nuova Voicy.

Il gusto a modo nostro

Insomma, il futuro avanza e il piacere rimane lo stesso: concedersi ogni giorno una pausa per un espresso come al bar. Regalarsi una Lavazza A Modo Mio Voicy rimane una delle soluzioni migliori per sperimentare un nuovo modo per celebrare una piacevole routine quotidiana. Oltre a chiedere un espresso tramite semplici comandi vocali, con l’App Piacere Lavazza puoi anche controllare lo stato della macchina, monitorare i consumi e ordinare le capsule. Garantito dalla qualità del sistema Lavazza A Modo Mio che da sempre lavora per assicurare il massimo del gusto in ogni tazzina. Ogni macchina, infatti, prevede una calibratura della pressione dell’acqua ottimale per rendere l’espresso cremoso e una lenta estrazione per far sprigionare i suoi migliori aromi. Le miscele contenute nelle capsule, inoltre, sono diverse per gusto e vengono selezionate, tostate e macinate ad arte e inserite con la giusta pressatura “da bar” in ogni capsula. Sono tutti dettagli che fanno la differenza. Non rimane che assaporare la propria tazzina di espresso e godersi il proprio momento di relax.