Il web arriva nei teatri: 4 appuntamenti live per dialogare con le nuove generazioni Per la nuova stagione dell’iconico format “Basement Cafè by Lavazza” il digitale si fa concreto trasformando i like in veri e propri applausi. Nei teatri di Roma e Napoli vedremo Antonio Dikele Distefano e Carlotta Vagnoli confrontarsi con i loro ospiti d’eccezione: si inizia con Luché e Gué Pequeno per arrivare a Big Mama e Marco Giallini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il progetto di uno spazio digitale dove i più giovani potessero incontrarsi e confrontarsi senza filtri è nato ormai 6 anni fa: il Basement Cafè era stato ideato da Lavazza per dare voce alla scena rap, ma si è rapidamente evoluto in qualcosa di più, un luogo sicuro e informale dove dibattere di tematiche sociali, culturali e attualità insieme a personalità di spicco. Oggi il format è arrivato a contare più di 60 episodi e 90 talent protagonisti, con una fanbase di oltre 100.000 utenti e 30 milioni di visualizzazioni totali. E allora perché scegliere di spostare il web in un contesto più “tangibile”?

Le nuove community hanno sempre più voglia di interagire e lasciarsi coinvolgere dallo spettacolo, non più semplici spettatori, ma attori di uno scambio arricchente tra chi ha il microfono e chi ascolta. Ecco che “Basement Cafè by Lavazza” non poteva che scegliere Napoli per il primo dei suoi quattro spettacoli live. La città, inclusiva e dinamica, simbolo di una continua evoluzione e rinascita, ha accolto al Teatro Bellini lo scorso 5 aprile il talk dal vivo con in scena Luché e Gué Pequeno intervistati da Antonio Dikele Distefano. Un momento unico che ha visto le leggende del rap conversare della loro vita e carriera. Musica e spettacolo si sono poi intrecciate con la cantante BigMama e l'attore Massimiliano Caiazzo per l'appuntamento condotto da Carlotta Vagnoli. Il tema? “Risveglio di Napoli”, e chi meglio dei due talent campani per raccontarlo?

Lasciato il suggestivo panorama partenopeo lo show continuerà a Roma al Teatro Quirino Gassman il 21 maggio. Stavolta Marco Giallini siederà accanto a Noyz Narcos, mentre Andrea Delogu incontrerà Margherita Vicario: tra musica, cinema ed empowerment femminile i talent verranno intervistati rispettivamente da Dikele e Vagnoli. E c'è sempre l'occasione, naturalmente, per gustarsi le esperienze di caffè in stile Basement: “Crema e gusto” a Napoli, “Qualità Rossa” per la Capitale.

Negli anni alcune puntate dello show sono diventate iconiche, restituendo un racconto autentico di una generazione colorata, libera dai pregiudizi e desiderosa di esprimersi in ogni sua sfaccettatura, sempre attenta però alle sfide che il mondo gli mette di fronte: sono emblematici, per esempio, l'incontro tra Mahmood ed Enrico Mentana sul tema dell'integrazione, o quello tra Camihawke e Silvia Semenzin che hanno trattato il delicato argomento del revenge porn.

Per chi non riuscisse a godersi live la nuova stagione del Basement Cafè, l'appuntamento resta comunque disponibile online: le puntate verranno caricate sul canale Youtube dedicato a partire da Maggio.

