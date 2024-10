Caffé in ufficio: per l’84% dei lavoratori è un rito imprescindibile Il caffè affonda le sue radici nella notte dei tempi, in Italia arriva intorno al 1600 e da quel momento l’espresso diventa via via qualcosa di più di una semplice bevanda. Per gli italiani la cultura del caffè è una cosa seria, si tratta di un’esperienza di gusto e di un momento che gioca un ruolo importante anche nelle relazioni e in ufficio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Sono 8 milioni i sacchi di caffè importati nel nostro Paese ogni anno, pari a un consumo pro capite di oltre 5 chili e mezzo annui. Per gli italiani il caffè è decisamente parte integrante della giornata, ma guai a vederla come un'abitudine, è piuttosto un rito irrinunciabile! L'esperienza di gusto è da sempre collettiva. Lo sappiamo, sorseggiando un buon caffè si realizzano le idee migliori, ma è anche un momento di condivisione, riflessione e dialogo: un'occasione preziosa per ritrovare il piacere dei piccoli gesti. Che sia intorno al tavolino di un bar o in ufficio, perfino i grandi affari possono compiersi in compagnia di una tazza di caffè.

Blend scelti con cura, una tostatura ideale e qualità eccellente: oggi il rito del caffè è presente ovunque, anche a lavoro! L'84%1 dei lavoratori dichiarano che è proprio in ufficio il luogo dove lo bevono più spesso. È, infatti, un momento per fare networking con i colleghi, intrecciare nuovi rapporti e rafforzare il team-building. Non stupisce che Lavazza non rinunci alla qualità del buon caffè anche a lavoro, promuovendo la figura del Coffee Manager: non una vera professione, ma un collega che oltre a promuovere la cultura del caffè contribuisce a creare un'atmosfera positiva in ufficio.

Diventare Coffee Manager è semplice ed è rivolto alle piccole e medie imprese. Il contratto di comodato d'uso con il Sistema Lavazza Firma – la gamma professionale Lavazza di macchine e caffè in capsule dedicata agli uffici – dà accesso all'iniziativa inserendo il codice identificativo della macchina e un dipendente designato dell'azienda potrà svolgere il corso online attraverso un sistema di gamification veloce e divertente. Superati i 3 livelli relativi a tutti gli aspetti del caffé (origini, lavorazione, gusti e aromi) si otterrà il simbolico attestato scaricabile di Coffee Manager oltre che un badge LinkedIn. Alla fine del percorso sì avrà la possibilità di partecipare al concorso "Lavazza Tour Experience" per provare a vincere il premio che permetterà a 5 Coffee Manager estratti di visitare la Factory 1895, il Museo Lavazza e godersi una cena stellata presso il ristorante “Condividere”.

La campagna si inserisce nel contesto di un impegno più ampio volto a diffondere la cultura del caffè unendo la tradizione alla ricerca e all'innovazione. Per i professionisti del settore, infatti, i Training Center Lavazza, offrono corsi di altissima formazione, si tratta di una vera e propria Accademia del Caffé che da 35 anni rappresenta il più grande network internazionale di formazione in questo ambito. Obiettivo del Training Center è proprio quello di trasmettere il sapere sull'espresso ai professionisti del settore e ai coffee lovers per contribuire ogni giorno a creare un migliore know-how.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.