Verso la trasformazione di piazzale Loreto: il restyling green e sostenibile piace all’Europa Come deve cambiare il nostro modello di urbanizzazione? Il C40 e il Pavillon de l’Arsenal lanciano un ciclo di incontri tra le città di tutto il mondo per trovare una risposta. Parigi e Milano hanno aperto la discussione confrontandosi sul progetto di trasformazione di piazzale Loreto.

A cura di Giusy Dente

Render del progetto di trasformazione di piazzale Loreto, Milano

Da circa un paio di anni si parla del restyling di piazzale Loreto e ormai ci siamo. I lavori di riqualificazione del quartiere potrebbero partire già entro la fine dell’anno, trasformando radicalmente uno dei luoghi simbolo della città. Il progetto di rigenerazione di piazzale Loreto ha vinto il primo bando C40 Reinventing Cities indetto a Milano. Il progetto è stato presentato a Parigi, presso il Pavillion de l’Arsenal, da Nhood Italy insieme a MIC-HUB. Era presente anche Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana. La città è stata la prima in Europa ad essere stata invitata a questo ciclo di incontri con la città di Parigi, appuntamenti organizzati per discutere di nuovi modelli di città smart, di adattamento dei modelli urbani al riscaldamento globale, di luoghi sostenibili.

Milano diventa un modello per l'Europa

Hélène Chartier, la Direttrice Pianificazione e Progettazione Urbana di C40 Cities ha spiegato: "In un mondo dove il cambiamento climatico si fa ogni giorno più urgente, le città si trovano a un bivio. Come agire con coraggio per reinventare il nostro modello di urbanizzazione? Il C40 e il Pavillon de l'Arsenal lanciano una serie di conversazioni tra le città di tutto il mondo per cercare di rispondere. Per aprire questa serie, le città di Parigi e Milano si confrontano sulle loro nuove regole urbanistiche e presentano progetti- faro come la trasformazione di Piazzale Loreto".

Marion Waller, Direttore Generale del Pavillon de l'Arsenal ha aggiunto: "La cooperazione urbana tra le grandi città europee è fondamentale: dobbiamo essere uniti di fronte alle attuali sfide ecologiche e sociali. Siamo orgogliosi di ospitare questo primo dialogo Milano-Parigi per condividere le nostre best practice".

Secondo Giancarlo Tancredi si tratta di: "Una grande scommessa di trasformazione urbana, un progetto che risponde ai principi di Reinventing cities e di C40, un modello di collaborazione pubblico-privato che ha l’obiettivo di reinterpretare i luoghi della città in chiave contemporanea. Per il Comune di Milano rappresenta una sfida che nei prossimi anni trasformerà un caotico snodo viario in una piazza verde, con percorsi pedonali e ciclopedonali, servizi e spazi pubblici".

Render del progetto di trasformazione di piazzale Loreto, Milano

Come cambierà piazzale Loreto

Piazzale Loreto diventerà il modello delle piazze del futuro. Il quartiere sarà reso verde da una foresta urbana, una rivoluzione green in cui Comune e Regione credono molto. I cittadini potranno dire la loro: è previsto un punto d'ascolto per condividere idee e proposte. Il progetto prevede anche l'installazione di pannelli fotovoltaici.