Vendesi isola privata (costa quanto un appartamento in centro a Milano) Perché comprare un trilocale in città quando puoi avere allo stesso prezzo un’isola privata a largo della costa scozzese, con viste mozzafiato fino all’Irlanda del Nord.

Isola di Pladda in Scozia – Credit Knight Frank

I prezzi del mercato immobiliare a Milano sono alle stelle e sembra che l'ascesa non voglia arrestarsi. A chi è pronto a fare un'investimento così impegnativo però suggeriamo di ampliare le vedute e considerare che con il prezzo di un trilocale nel capoluogo meneghino si può acquistare invece un'intera isola privata con faro, villette, giardino ed eliporto. Si tratta dell'isola di Pladda, a largo della costa scozzese, con viste mozzafiato verso la costa meridionale di Arran, Ailsa Craig e l'Irlanda del Nord, che si vende a circa 400.000 euro.

La vista panoramica dall’Isola di Pladda – Credit Knight Frank

L'isola di Pladda è un appezzamento di terra privato di circa 11 ettari, a 31 miglia da Glasgow, di proprietà degli stilisti Derek e Sally Morten che l'hanno messa in vendita su Knight Frank. L'isola privata comprende un magnifico faro funzionate, la casa del guardiano del faro con cinque camere da letto, bagni e due saloni. C'è una dependance per gli ospiti con una camera da letto, bagno con doccia, cucina e soggiorno. Le proprietà confinano con una grande giardino privato recitato che funge da eliporto.

Il faro con le relative costruzioni abitative sull’isola di Pladda – Credit Knight Frank

Chi decide di raggiungere l'isola in barca ha a disposizione un molo privato in una piccola baia protetta dell'isola sormontata da una rimessa per le barche che può essere usata anche come ulteriore casa per gli ospiti con una camera da letto. L'isola comprende inoltre 6 acri di pascolo circa 1600 metri di battigia rocciosa.

Il porticciolo privato sull’isola di Pladda– Credit Knight Frank

Dal piccolo molo si sale attraverso un breve sentiero asfaltato per raggiungere un faro e gli edifici annessi all'estremità meridionale dell'isola. Gli edifici confinano ad est con vasti giardini che possono essere usato per le coltivazioni. Da qui la vista fino ad Ailsa Craig, alla penisola di Kintyre e all'Irlanda del Nord è mozzafiato.