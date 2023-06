Vacanze in un cottage inglese? Potresti diventare il vicino di casa della regina Camilla Pochi sanno che la regina Camilla ha tenuto la sua vecchia casa, un rifugio nel verde lontano da occhi indiscreti: presto però le cose potrebbero drasticamente cambiare.

La moglie di re Carlo III, Camilla, ha un luogo del cuore in cui ama rifugiarsi: Ray Mill House. Una tenuta di campagna nel Wiltishire, acquistata ben prima delle nozze con l'attuale re d'Inghilterra, che è ancora il suo rifugio nel verde: qui infatti la sovrana, amante della natura e dei cavalli, può coltivare le sue passioni e rilassarsi in tutta privacy. Ora però potrebbe trovarsi a fare i conti con vicini di casa molto curiosi: i turisti. La tenuta confinante, infatti, potrebbe diventare presto una casa vacanze.

Una casa vacanze "confinante" con la tenuta di Camilla

La tenuta di Ray Mill House confina con un'altra casa (vialetto in comune incluso). Adesso pare che il vicino di casa di sua maestà abbia ottenuto il permesso di trasformare la dependance in un cottage per le vacanze da affittare ai turisti. La notizia arriva dal Daily Mail e non è ancora stata confermata. Se fosse vero, però, sarebbe una vera e propria attrazione per i tanti appassionati di vicende reali: non capita tutti i giorni di divedere una siepe con una vera regina.

La storia di Ray Mill House

Ray Mill House è un luogo speciale per Camilla, ex signora Parker Bowles: ha vissuto qui fino al 2005, godendosi la pace degli immensi giardini e delle scuderie. La dimora ha anche una piscina e una terrazza. Ma la caratteristica che negli anni ha infiammato il gossip è la posizione: dista un quarto d'ora da Highgrove House, la residenza del principe, ora re, Carlo. Fu proprio la vicinanza tra le due case a scatenare le voci di una relazione tra i due (oltre alla gelosia della principessa Diana).