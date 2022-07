Una stanza senza tetto né pareti: la suite più strana al mondo in un distributore di benzina Più di 300 euro a notte per dormire nell’unico hotel al mondo “a zero stelle” con una sola suite che non ha pareti né soffitto fuori a un distributore di benzina.

A cura di Clara Salzano

La suite del Null Stern Hotel in Svizzera – Foto: Gianluca Colla

Null Stern Hotel vuol dire albergo a zero stelle. Così è definito il nuovo concetto di hotel presentato dagli artisti Frank e Patrik Riklin che hanno realizzato una suite senza tetto né pareti fuori a un distributore di benzina in Svizzera. Il progetto di Null Stern Hotel viene portato avanti dal 2008, in collaborazione con l'albergatore Daniel Charbonnier, e, in questo momento storico così difficile, Frank e Patrik Riklin tornano con una versione anti-idilliaca del loro hotel a zero stelle a Saillon, nel Vallese.

Gli artisti Riklin nella suite del Null Stern Hotel – Foto: Gianluca Colla

La suite del Null Stern Hotel sembra il set di un film o di un luogo da sogno perché non ha pareti, né soffitto né un bagno. Eppure dormire fuori al distributore di benzina di Saillon (VS) costa più di 300 euro a notte. Perché il fulcro del soggiorno presso il Null Stern Hotel non è il sonno, ma riflettere sulla situazione mondiale e sui cambiamenti necessari nella società: "In un momento in cui il mondo sta andando in pezzi – dicono Frank e Patrik Riklin – è difficile ignorare la situazione mondiale attuale".

Frank e Patrik Riklin di Null Stern Hotel – Foto: Gianluca Colla

La nuova suite fuori un distributore di benzina dove la colonna con l'aumento dei prezzi della benzina diventa elemento decorativo della stanza. Il soggiorno viene concepito come momento per pensare e mettersi in discussione più che per rilassarsi ecco perché la camera anti-idilliaca non ha pareti né soffitto ma offre ai propri ospiti un servizio di maggiordomo. "Che cos'è la sicurezza? Cos'è il lusso? Come possiamo conservare le risorse e ridurre il nostro consumo di energia?", sono questi gli interrogativi che pongono Frank e Patrik Riklin a chi sceglie un soggiorno presso il Null Stern Hotel.

