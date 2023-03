Dove si trova Hardknott Pass, una delle strade più ripide al mondo: la sua pendenza è da record Situata nel mezzo del Lake District, in Inghilterra, Hardknott Pass è una strada dalla pendenza record conosciuta per essere molto ripida e tortuosa.

A cura di Clara Salzano

Hardknott Pass

Hardknott Pass è una strada molto tortuosa e pericolosa dell'Inghilterra. Attraversa con un unica corsia proprio nel mezzo il Lake District e gareggia con Rosedale Chimney, nel North Yorkshire, per il titolo di strada più ripida del paese, con una pendenza da record di circa il 33%. Il passo da brivido era noto sin dall'epoca dei romani come Decima strada ed era considerato uno degli avamposti più solitari dell'Impero Romano, con un forte (Mediobogdum) costruito tra il 120 e il 138 d.C, proprio vicino all'estremità Eskdale di Hard Knott Pass.

La contea di Cumbria, nell’area naturalistica di Lake District

Hardknott Pass è una delle più ripide d'Inghilterra e del mondo ma la vista dal punto più alto della strada, a 393 metri di altezza sul passo che attraversa Lake District, è spettacolare. La strada domina completamente il paesaggio caratterizzato dalla strada romana da Ravenglass ad Ambleside e da Brougham a Penrith, nella contea inglese di Cumbria, all'interno dell'area naturalistica nota come Lake District.

La pendenza della strada

La strada prende il nome da "Hard Knott", che significa "dura collina scoscesa", ed è caratterizzata da una serie di tornanti scoscesi che spesso impediscono una buona visibilità. Hardknott Pass rappresenta tuttavia il percorso più diretto per raggiungere la Cumbria occidentale dal Lake District centrale.

La vista di Lake District

Chi percorre Hardknott Pass lo definisce "l'inferno in terra" per la difficoltà che si riscontrano alla guida. C'è che ha avuto anche veri e propri attacchi di panico lungo i tornanti ripidi e stretti della strada. E se attraversare Lake District in macchina attraverso il passo è difficile, secondo molti passanti lo è ancora di più in bicicletta.