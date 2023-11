Trame di Luce, Roma e Monza brillano tra installazioni magiche ed effetti speciali Le installazioni di “Trame di Luce” fanno brillare l’Orto Botanico di Roma e I Giardini di Villa Reale di Monza, creando un’atmosfera magica.

I Giardini di Villa Reale di Monza e l'Orto Botanico di Roma si illuminano a festa per 40 giorni, con Trame di Luce. Il percorso, magico e sognante, è lungo un chilometro per una durata di circa 60-90 minuti. Si snoda tra installazioni, effetti speciali e opere d'arte, realizzate da light artist provenienti da ogni parte del mondo. Si può godere della loro bellezza mentre si passeggia immersi nella natura e nel verde, un'esperienza unica (oltre che decisamente instagrammabile). L'esperienza immersiva multisensoriale, infatti, prevede anche delle photo opportunity per scattarsi foto-ricordo all’interno del percorso emozionale.

La magia di Trame di Luce

Il Carillon, le Luci di Farfalle, la Nebulosa: sono solo alcune delle opere che fanno parte del progetto Trame di Luce. I Giardini Reali di Monza e l'Orto Botanico non hanno mai brillato così tanto. Il merito è di questo percorso allestito per regalare ai visitatori un'esperienza magica, ricca di emozioni capace di lasciare senza fiato. Hanno collaborato, per la riuscita dell'evento, grandi professionisti e artisti di fama internazionale.

Fluxit (a Monza) di Paul Vendel e Sandra de Wolf è un falò che evoca suggestioni ancestrali. Talking Heads (a Roma) dell’artista ungherese Viktor Vicsek è strutturata in due imponenti teste luminose che evocano i portali del Sapere. C'è poi Rizhome, di Tom and Lien Dekyvere, una grande volta composta da centinaia di piccoli segmenti luminosi: indicano le infinite connessioni umane.

Si deve alla creatività di Simone Puzzolo, grande esperto di animatronica, la Grotta delle Lanterne. L'opera apre il percorso di Monza e catapulta immediatamente il visitatore in un'ambientazione onirica e fiabesca, dandogli un assaggio di tutto ciò che vedrà di lì a poco. Per un percorso capace davvero di toccare le corde dell'anima non poteva mancare la musica. La colonna sonora di entrambi i percorsi è stata affidata al pianista Alberto Bof: lui è l'arrangiatore e pianista di Shallow, la canzone del film A star is born cantata da Lady Gaga, brano che ha vinto anche l'Oscar.

Come accedere al percorso

Trame di Luce è un doppio appuntamento. L'evento è in programma a Monza presso I Giardini di Villa Reale dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Sarà aperto al pubblico anche a Roma, visitabile a partire dal 16 novembre presso l'Orto Botanico. Il biglietto di ingresso è già acquistabile online, anche in formula "open", per decidere all’ultimo momento quando accedere al percorso (ottima come idea regalo). Non è prevista biglietteria in loco. Sono previste riduzioni, convenzioni e agevolazioni sul prezzo del ticket, che ha un prezzo base di 19 euro per gli adulti.