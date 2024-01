“The Dreamers” torna al cinema: le location del film restaurato di Bernardo Bertolucci L’8 gennaio torna in sala il film cult di Bernardo Bertolucci, “The Dreamers – I sognatori”: ecco le location più famose del film con Eva Green e Louis Garrel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Louis Garrel, Eva Green e Michael Pitt in "The Dreamers"

The Dreamers – I sognatori torna al cinema in versione restaurata. Il film cult di Bernardo Bertolucci con Louis Garrel e Eva Green esce in versione restaurata l'8 gennaio. Vent'anni dopo l'uscita, la pellicola girata a Parigi – entrata nell'immaginario collettivo per via delle sue potenti immagini evocative, dell'atmosfera e della colonna sonora estremamente attuale – riporta in sala la storia di Matthew, Isabelle e Théo.

Il cast di The Dreamers

Dov'è stato girato The Dreamers

Ambientato a Parigi nel 1968, The Dreamers ruota intorno alla città di Parigi. Matthew (Micheal Pitt) studente americano arriva nella capitale francese per studiare. La Cinematheque Française dove si rifugia nelle sue giornate parigine e luogo d'incontro con Isabelle (Eva Green) e Théo (Louis Garrel) è un archivio privato cinematografico. La location scelta, però, è il Palais Chaillot nell'area del Trocadéro, di fronte alla Torre Eiffel. La struttura, che si vede in lontananza mentre Matthew cammina, è inquadrata prima da lontano dal Point d’Iléna per poi diventare protagonista di molte scene del film. Costruito al posto del palazzo Trocadéro, sorto in occasione dell’Esposizione Universale del 1878, il Palais Chaillot è costituito da due ali separate dal celebre piazzal Esplanade du Trocadéro.

Palais Chaillot

La scena girata al Louvre

The Dreamers, però, è entrato nell'immaginario collettivo grazie alla celebre scena girata al Musée du Louvre. Il film, girato nell'estate del 2002, contiene numerose citazioni cinematografiche: la più famosa è quella che fa riferimento a Bande à part, film del 1964 Jean Luc Godard.

La scena originale in Bande à Part

I tre ragazzi si recano al Louvre proprio con l'obiettivo di riprodurre la celebre scena del record di corsa attraverso le sale del Louvre. Un omaggio di Bertolucci a Godard, regista che i tre amici amano particolarmente: la scena-tributo nella quale i tre corrono per mano si conclude con il record abbattuto per ben 17 secondi.

La scena girata al Louvre