Quanto costa davvero viaggiare sul jet privato: la risposta su TikTok sfata un falso mito Steve Varsano vende jet privati ai miliardari. Su TikTok oltre a mostrare le sue giornate di lavoro, sfata i falsi miti sul settore.

A cura di Giusy Dente

TikTok @thejetbusiness

I miliardari non viaggiano in treno e non prendono l'aereo: si spostano col jet privato. Comodo? Assolutamente sì. Sostenibile? Un po' meno. Di certo, però, è un giro d'affari notevole per chi si guadagna da vivere in questo settore, come Steve Varsano. Il suo lavoro è proprio vendere aerei di lusso a miliardari. È il fondatore di The Jet Business, uno showroom londinese: nella sua carriera ha venduto circa 500 jet privati, il più costoso dei quali ha un valore di circa 100 milioni di dollari. Ma attenzione: i jet privati non bisogna immaginarseli tutti di super lusso, come si vedono nei film.

Steve Varsano racconta il suo business

Steve Varsano racconta il suo lavoro su TikTok: mostra la sua giornata tipo che inizia alle 6:00 e finisce alle 21:00, fatta di continue riunioni, telefonate, incontri con persone influenti e con potenziali clienti. I suoi video riscuotono successo, perché incuriosisce molto il settore nel quale si è specializzato, una nicchia sicuramente redditizia.

TikTok @thejetbusiness

Oltre a far vedere in cosa consiste il suo lavoro, l'imprenditore ne spiega anche i risvolti, i retroscena, sfata i falsi miti. Al Daily Mail ha spiegato che ci sono molte false credenze sui jet privati: "Si pensa che sia solo il giocattolo di una persona ricca, ma non è proprio così" ha detto. La verità è un'altra: il pubblico che usufruisce di quei servizi è prevalentemente composto da "impiegati che vanno nelle filiali, nelle fabbriche, vanno a vedere gli immobili o partecipano alle riunioni dei consigli di amministrazione".

2005 Bombardier Global Express @thejetbusiness.com

E poi non bisogna immaginare i jet privati come spazi di lusso giganteschi, come fossero dei Boeing. Ha spiegato: "La maggior parte delle persone viaggia su piccoli jet in cui non è possibile stare in piedi e la maggior parte di quei piccoli aeroplani non hanno nemmeno il bagno, se lo hanno è uno di quelli in cui si può letteralmente stare solo in piedi", dunque da usare solo in una situazione di emergenza.

2007 Bombardier Global Express XRS @thejetbusiness.com

Quanto costa un jet privato

Per acquistare un jet privato si parte da una spesa di 3 milioni di dollari, per un modello che ospita al massimo quattro persone, che sale notevolmente per quelli di lusso. Nella fascia alta "super" ci sono il Falcon 8X (60 milioni di dollari), il Bombardier Global 7500 (75 milioni di dollari) e il Gulf Stream G700 (80 milioni di dollari). Ma chi fa una spesa di questo tipo? Dirigenti aziendali e non solo: politici, celebrity. "Molti clienti diventano amici e molti amici diventano clienti. Abbiamo la fortuna di poter lavorare e vivere in questo tipo di ambiente" ha ammesso.

TikTok @thejetbusiness

Restano top secret i suoi guadagni. Si è limitato a un semplice: "Si guadagna bene". Una cosa che non ha perso nel tempo è l'onestà. Non ama far fare spese inutili a chi ha dall'altra parte, anche se si tratta di personaggi che di certo non hanno problemi economici: "Possedere un aereo è costoso, richiede molto tempo, fatture e conti senza fine. Quindi, se deve restare inutilizzato, non è intelligente possederlo".