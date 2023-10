Qual è la compagnia aerea con la migliore prima classe: un hotel a cinque stelle nel cielo L’Airbus A380 della Singapore Airlines offre un’esperienza di viaggio extra lusso nelle sue cabine di prima classe, paragonabili a suite volanti.

A cura di Giusy Dente

Non esistono solo gli Oscar cinematografici, ma anche quelli dell'aviazione. Gli Skytrax World Airline Awards 2023 hanno premiato Singapore Airline, eletta la migliore compagnia aerea del mondo. Ha scalzato Qatar Airways, che ora è al secondo posto dopo aver regnato incontrastata ben sette anni consecutivi sul gradino più alto del podio. La compagnia si è distinta in diverse categorie, primeggiando soprattutto sul fronte del lusso e delle comodità legate all'esperienza di viaggio: Migliore prima classe al mondo, Miglior posto a sedere in prima classe al mondo, Migliori servizi di comfort in prima classe al mondo. Gli A380 di Singapore Airlines sono noti per essere veri e propri hotel a 5 stelle volante.

Instagram @nickykelvin

Perché Singapore Airline è la migliore compagnia del mondo

Nicky Kelvin è un travel blogger specializzato in recensioni di voli ed è anche il protagonista della serie (su Youtube) Airplane Mode. Ha dedicato un episodio al successo di Singapore Airlines, ai segreti della compagnia che l'hanno portata a essere eletta la migliore del settore luxury. L'esperto di viaggi ha fatto un volo a bordo della cabina di prima classe di Singapore Airlines.

Instagram @nickykelvin

L'esperienza di lusso inizia con l'arrivo in aeroporto, con un un'area rinnovata completamente investendo 37 milioni di dollari. L'esclusiva lounge Silver Kris offre privacy e tranquillità, con tanto cibo, bagni privati, docce, letti comodi per rilassarsi prima del volo. C'è anche The Private Room, uno spazio riservato esclusivamente ai passeggeri di prima classe. L'unico problema? "Forse non vorrai mai andartene" ha commentato Nicky nella video recensione.

Quanto costa viaggiare in prima classe

Un biglietto Suite di prima classe a bordo della Singapore Airlines può arrivare a costare decine di migliaia dollari. Per i passeggeri è stato predisposto addirittura uno spazio apposito per le borse Birkin, conoscendo bene la tipologia di clientela che sale a bordo. Tutto è esclusivo, confortevole, orientato al massimo livello di privacy. Grande attenzione viene destinata al cibo che viene servito, con immancabile calice di vino perfettamente abbinato alle pietanze nel piatto.

Instagram @nickykelvin

Il bagno è dotato di pigiama, c'è un enorme letto, uno staff a disposizione rigorosamente formato per rendere il volo piacevole in ogni minimo dettaglio. La cabina di prima classe, un capolavoro di design, è il frutto dell'ingegno del designer francese Jacques Pierrejean: ha dato forma a una camera d'albergo nel cielo, arredando le suite con zona salotto, zona notte, sala da pranzo privata e zona bar. "Questa è stata un'esperienza che va oltre la prima classe. È il lusso allo stato puro" ha commentato Nickty Kelvin a MailOnline Travel.