Qual è il paese asiatico che vuole diventare la nuova Las Vegas con un casinò da 1 miliardo di euro

Las Vegas presto non sarà più una location unica nel suo genere, in un paese asiatico si vuole costruire un resort casinò da 1 miliardo di euro ispirato proprio a quelli della famosa città americana: ecco dove si trova e qual è il progetto.

Da qualche anno a questa parte lo Sri Lanka è diventato una meta turistica super gettonata, amata soprattutto per le sue spiagge meravigliose, per le sue acque cristalline e per i suoi monumenti mozzafiato, ma la cosa che in pochi sanno è che presto il paese potrebbe cambiare in modo drastico. Il motivo? Tra i progetti in programma per il futuro c'è quello di trasformare la regione nella Las Vegas dell'Asia meridionale: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Dove si troverà il resort casinò dello Sri Lanka

Il mese scorso il presidente dello Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha spiegato che intende rendere il paese una nuova versione di Las Vegas, il "paese dei balocchi" americano contraddistinto da enormi hotel all-inclusivi ed esclusivi casinò. In programma, in particolare, c'è l'apertura di un resort-casinò da 1 miliardo di dollari: si troverà a Colombo, la città più grande della nazione, avrà 800 camere, 20 ristoranti e bar e un centro commerciale di lusso, oltre che un casinò. Sebbene la struttura intenda dare il via a una nuova era per lo Sri Lanka, in molti non hanno accolto la notizia con entusiasmo, visto che rischia di snaturare la cultura locale e la tipicità del paese.

La "vera" Las Vegas è in crisi

I tour operator ritengono che non ci sia nulla di cui preoccuparsi rispetto al progetto: la stragrande maggioranza dell'isola rimarrà incontaminata, autentica e soprattutto super accogliente per i visitatori. I casinò avranno un impatto minimo sulla vita esterna ai resort, dunque opereranno in spazi decisamente ristretti, ma saranno un'attrazione in più offerta ai turisti internazionali. L'iniziativa lanciata in Sri Lanka è estremamente coraggiosa, soprattutto perché arriva in un periodo in cui, a causa dei dazi e delle politiche commerciali messe in atto Donald Trump, Las Vegas registra un drastico calo di turisti (visti i prezzi sempre più elevati). Questa mossa si rivelerà vincente?