Qual è il monumento più bello di Roma: i 40 in classifica dal migliore al peggiore Ecco la classifica dei 40 monumenti che vale la pena visitare a Roma, valutati in base a diversi criteri. Il Colosseo non è al primo posto!

A cura di Giusy Dente

Colosseo

Roma è una delle città più belle del mondo, visitata ogni anno da milioni di turisti che desiderano immergersi nelle sue atmosfere da sogno che hanno ispirato registi e poeti. La Capitale offre sicuramente tante bellezze di cui godere: arte e storia si fondono in un mix unico, che non smette di affascinare. Quando si arriva in città c'è solo l'imbarazzo della scelta: l'offerta è sconfinata tra musei, parchi, monumenti, piazze, chiese. Sembra che il tempo sia sempre troppo poco, come se non bastasse mai per poter vedere davvero tutto: c'è sempre qualcosa da scoprire. E forse sono proprio gli angoli nascosti e i vicoletti la parte più bella! Un nuovo studio di Vatican Tours & Tickets ha messo un po' di ordine tra i tanti monumenti di Roma, classificandone 40 dal peggiore al migliore. E sul podio non c'è l'intramontabile Colosseo!

I monumenti di Roma dal peggiore al migliore

Gli esperti di Vatican Tours & Tickets hanno realizzato una classifica che svela i monumenti migliori e quelli peggiori di Roma. La ricerca prende in esame 40 monumenti dislocati in tutta la città, classificati in base a nove fattori determinanti. Il punteggio è stato stabilito prendendo in esame, per esempio: la percentuale di recensioni di Tripadvisor con una valutazione a cinque stelle, la percentuale di recensioni di Tripadvisor con una valutazione a una stella, il numero totale di recensioni di Tripadvisor, la valutazione su Google, il numero totale di recensioni su Google, il numero di video condivisi su TikTok con le relative visualizzazioni, il conteggio dei media pubblicati su Instagram e il volume medio di ricerca mensile.

Bocca della Verità

In coda, dunque al 40esimo posto, c'è la Bocca della Verità con un punteggio complessivo di 32,60. Salendo troviamo Palazzo Barberini, Circo Massimo, Campo de Fiori, Palazzo Doria Pamphilj, l'Arco di Costantino, Villa Borghese, Santa Maria in Trastevere. In top ten spiccano invece, dal decimo posto in su: Chiesa di San Luigi dei Francesi, Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, Fontana dei Quattro Fiumi, Basilica di San Paolo Fuori le Mura, Foro Romano, Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di Santa Maria Maggiore.

Fontana di Trevi

La top three della classifica

Spicca in terza posizione l'iconica Fontana di Trevi, dove resta ancora gettonatissimo il rituale del lancio della monetina per esprimere un desiderio. Vanta 385 milioni di visualizzazioni su TikTok e ben 103.774 recensioni su Tripadvsior, di cui 63,75 sono a cinque stelle. Medaglia d'argento per il Colosseo. L'anfiteatro risulta essere il secondo monumento di Roma più apprezzato, con un punteggio di 80,41 su 100. Ha 1,15 milioni di hashtag solo su Instagram. Ma al primo posto svetta su tutti gli altri 39 il Pantheon!

L'interno del Pantheon

Il tempio dedicato alle divinità fatto costruire per volontà dell'imperatore Adriano è considerato il miglior monumento di Roma, con un punteggio di 87,46 su 100 nell'indice. Per questo monumento il volume di ricerca medio mensile arriva a 1,2 milioni a livello globale. Delle 79.911 recensioni di Tripadvisor addirittura il 72,74% è a cinque stelle e solo lo 0,19% a una stella. Per il Pantheon la media di visualizzazioni su TikTok sale fino a 403 milioni.

L'esterno del Pantheon