Perché Marsiglia è diventata la città da visitare nel 2024 Marsiglia, dopo decenni di pessima reputazione, sta tornando a splendere: complici importanti sono stati la moda, il design e le ultimi Olimpiadi 2024 ospitate dalla Francia.

A cura di Arianna Colzi

Uno scorcio di Marsiglia

Il 2024 è stato l'anno in cui abbiamo fatto i conti con il fenomeno dell'overtourism, con le principali mete turistiche internazionali prese d'assalto da ondate eccessive di turisti, provocando reazioni e contestazioni dei residenti. Le folle di turisti da un lato hanno cambiato perfino i volti di alcune di queste città, dall'altro hanno permesso ai turisti più curiosi di scoprire altre destinazioni meno battute. Su Instagram, l'account Sock House Meeting ha condiviso un video in cui ironizza sulle ultime tendenze di lifestyle: "Un amico stava pensando di andare a Marsiglia, sta succedendo qualcosa lì?" è il testo del video. Ed ecco che da un meme ironico nasce la curiosità per scoprire nuove città poco battute.

Come Marsiglia è diventata la città più cool del momento

Marsiglia ha registrato, secondo quanto riporta il Guardian, un aumento del 100% di post sui social che hanno a che fare con la città. La seconda città più popolata della Francia è facilmente raggiungibile con voli Ryanair che operano da diverse città italiane ed europee. A incrementare la riscoperta popolarità di Marsiglia ha contribuito la Coppa del mondo di Rugby che si è tenuta qui in estate. Ma per Marsiglia si tratta di una nuova popolarità dopo anni di cattiva reputazione La città più antica della Francia e la più multiculturale è stata a lungo lontana dalle mete turistiche anche per via della sua brutta fama, legata a stereotipi ma anche a fatti di cronaca. L'idea di Marsiglia come città criminale è da anni un leitmotiv nei film e in tv che addirittura un genere cinematografico è stato soprannominato “Marseille Noir”.

Un'attrazione di Marsiglia

Sono diversi i fattori che hanno contribuito alla fama della città. In primis, il designer Simon Porte Jacquemus, 34 anni, che viene indicato come il principale candidato per il posto di Direttore Creativo di Chanel, potrebbe essere il responsabile di questo aumento di attenzione. Essendo cresciuto in città, ha ospitato numerose mostre nelle aree circostanti. Nel 2017 ha pubblicato Marseille je t'aime, un libro in cui ha collaborato con 15 artisti proponendo quindici versioni diverse della città. All'inizio di quest'anno, Chanel, solitamente associata allo stile parigino, ha portato la sua collezione cruise sul tetto della Cité Radieuse, il “villaggio verticale” di 337 appartamenti popolari costruito dall'architetto Le Corbusier.

La cruise di Chanel

Proprio l'architettura modernista è un'attrazione per molti visitatori. È per vedere l' Unité d'Habitation di Le Corbusier che in molti si recano a Marsiglia anche per un weekend. A differenza di gran parte del sud della Francia, tendenzialmente piuttosto costoso, Marsiglia ha un costo della vita più accessibile. La città sa essere spigolosa, pur essendo circondata da paesaggi incredibili e forse è proprio questo binomio il segreto di Marsiglia.