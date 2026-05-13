Mondovì è la capitale italiana delle mongolfiere: qui si può volare ammirando le Langhe e le Alpi

Mondovì, in provincia di Cuneo, è la capitale italiana delle mongolfiere. Tra voli panoramici, arte barocca, funicolari storiche e paesaggi delle Langhe, è una delle città più affascinanti del Piemonte, e d’Italia.

Mondovì, Cuneo, Piemonte

Immaginate di camminare per i vicoli di una piccola città italiana e di vedere sopra le vostre teste tantissime mongolfiere colorate: i cittadini di Mondovì sono in parte abituati ormai a questo spettacolo, ma il fascino di questa esperienza non stanca mai davvero. Situata in provincia di Cuneo, la città si Mondovì si trova in una posizione strategica immersa tra le Langhe e le Alpi. Il territorio è caratterizzato da lunghe distese di colline, paesaggi rurali, oasi naturalistiche, mentre la città è ricca di storia e di una cultura fatta di arte barocca e stampa. Per questi motivi, e per le favorevoli condizioni atmosferiche, Mondovì è il luogo ideale per le mongolfiere e ne è infatti considerata la capitale italiana. Qui ogni anno si tiene un raduno all'Epifania e si trova anche il Balloonporto, primo porto aerostatico d'Italia.

Mondovì e le mongolfiere

Mondovì, la città delle mongolfiere

A Mondovì è possibile viaggiare sopra le Langhe e i paesaggi alpini grazie a una tradizione risalente al 1979, anno in cui arrivò la prima mongolfiera immatricolata in Italia, pilotata dal pioniere locale Giovanni Aimo, una vera e propria istituzione in questo campo. Da quel momento in poi, la città è diventata sede del Balloonporto, del celebre Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania nato nel 1988 e capitale ufficiale delle mongolfiere. Ogni anno appassionati e campioni arrivano da tutto il mondo per osservare questi grandi palloni colorati che toccano anche i 400 metri di altitudine, ma anche oltre i 2000 in alcune occasioni storiche particolari.

Mongolfiere a Mondovì

Durante l’inverno, soprattutto nei giorni del raduno, il cielo si riempie di decine di palloni colorati che sorvolano colline, campanili e campagne innevate, trasformando il panorama in uno spettacolo unico. Le condizioni climatiche della zona, caratterizzate da venti favorevoli e panorami molto ampi, hanno reso Mondovì uno dei punti di riferimento europei per il volo aerostatico. Oggi l’esperienza in mongolfiera è una delle attività più amate dai turisti, che possono osservare dall’alto i profili delle Alpi Marittime, i vigneti delle Langhe e la pianta medievale della città.

Una mongolfiera sorvola Mondovì

Una città dalle due anime

Mondovì presenta una struttura sdoppiata, è divisa tra il rione alto di Piazza e quello più basso e moderno di Breo, collegati da una storica funicolare panoramica disegnata da Giugiano, che offre una vista incredibile su Laghe e Alpi. Piazza rappresenta il cuore storico della città: qui si trovano eleganti edifici barocchi, portici, antiche tipografie e la scenografica Piazza Maggiore, considerata uno dei posti più belli del Piemonte.

La città di Mondovì

Tra i luoghi da visitare ci sono anche la Torre Civica del Belvedere, costruita nel ‘300 e ospita un parco dedicato alla misurazione del tempo, dalla quale si gode una vista aperta sulle montagne e sulle colline circostanti, e la Cattedrale di San Donato, simbolo della città alta. Breo, invece, conserva un’anima più vivace e commerciale, fatta di negozi, caffè e strade animate.

Piazza Maggiore, Mondovì

Mondovì è famosa anche per la sua tradizione legata alla stampa, è stato stampato qui il primo libro in Piemonte nel 1472, e alla ceramica, elementi che raccontano una città capace di unire storia, artigianato e cultura. Ci sono infatti due musei, uno dedicato alla ceramica e uno alla stampa.

Il Santuario di Vicoforte vicino a Mondovi, Cuneo

È definita inoltre la città del tempo, per la grande concentrazione di meridiane in giro per la città, specialmente situate sui muri dei palazzi e delle case. Infine, a pochi chilometri dalla città si trova Santuario di Vicoforte, un monumentale gioiello barocco noto per possedere la più grande cupola ellittica in muratura al mondo, con 74 metri d’altezza.